Зделар: Мне тяжело играть в защите

Игрок московского ЦСКА Саша Зделар высказался о смене игровой позиции. В последнее время серб играет в центре защиты.

Футболист отметил, что ему тяжело выступать в этой позиции, потому что он никогда ранее не играл в качестве центрального защитника.

«Моя лучшая позиция — опорник. Но если для команды нужно играть защитника, то я буду играть», - приводит слова Зделара «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 2 ноября, столичный клуб в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России переиграл «Оренбург» (3:1) и по итогу занял первое место в турнирной таблице группы А.