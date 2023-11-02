В «Оренбурге» оценили выступление команды в Кубке России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о выступлении уральской команды в розыгрыше Кубка России.

Спортивный функционер отметил, что команда смогла выйти в следующую стадию, тем самым решив главную задачу.

«Обидно занять второе место? Ничего страшного. Мы не боимся попасть на «Спартак» или «Зенит». Смысл тогда играть в кубке?» - приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 2 ноября, «Оренбург» на выезде уступил ЦСКА (1:3) и занял второе место в группе А, тем самым в следующем раунде он может сыграть против «Спартака», «Зенита» или «Локомотива».