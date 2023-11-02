«Ростов» в конце первого тайма повёл у «Урала»

Сейчас проходит матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ между «Ростовом» и «Уралом».

В концовке первого тайма команда с берегов Дона смогла открыть счёт в матче благодаря голу защитника Виктора Мелёхина, который воспользовался точной передачей Николая Комличенко с угла поля, сумев выиграть борьбу у защитника и точно пробить под перекладину ворот Алексея Мамина.

Напомним, что победитель этого матча занимает второе место и отправляется в 1/4 финала Верхней части сетки Пути РПЛ.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.