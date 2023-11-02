Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Вратарь считает, что исход получился закономерным, ведь игроки хорошо использовали свои моменты.

«Где-то подвела концентрация, поймали нас на контратаке. Наверное, мы неправильно отреагировали на гол. Но хорошо, что выиграли. Будем делать работу над ошибками», - приводит слова Торопа «Чемпионат».

Благодаря победе подопечные Владимира Федотова заняли первое место в турнирной таблице группы А и теперь ждут жеребьевку следующего раунда, которая состоится завтра, 3 ноября.