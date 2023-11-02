«Динамо» и «Пари НН» за три минуты обменялись забитыми мячами

Сейчас проходит матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и футбольным клубом «Пари НН».

Уже на 13-й минуте гостей, для которых этот матча ничего не решает с турнирной точки зрения, вывел вперёд полузащитник Эдгар Севикян, который на правом фланге штрафной раскатал Хорхе Карраскаля и отправил мяч в дальний угол ворот, а уже через несколько минут колумбиец исправился за свою ошибку, поборолся за мяч на углу штрафной и ассистировал на Константина Тюкавина, который и сравнял счёт на табло.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.