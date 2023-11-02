Ишков выйдет в старте «Урала» против «Ростова» с первых минут

Екатеринбургский «Урал» назвал состав на матч финального, шестого тура группового этапа Кубка России. В рамках встречи уральцы сыграют против «Ростова» на выезде. В этом поединке определится, кто из команд продолжит путь в турнире в Пути РПЛ, а кто – в Пути регионов.

Выглядит состав «шмелей» следующим образом:

Мамин Ал., Эмерсон, Филипенко, Мамин Ар., Кики, Сунгатулин, Егорычев, Аюпов, Ишков, Шеттине, Юшин.

Напомним, что прямо сейчас «Урал» идёт на втором месте квартета В с 8 баллами. Столько же у «Ростова», который расположился на третьем. Первое место – у «Локомотива», «железнодорожники» с 13 очками уже точно останутся лидерами квартета. Замыкает группу «Рубин» - 4 балла.

Текстовая трансляция матча «Ростов» - «Урал» - на нашем сайте. С составом дончан можно ознакомиться здесь.