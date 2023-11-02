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Дубль Чалова и победный гол Заболотного: ЦСКА вырвал у «Оренбург» первое место в группе

02 Ноября 2023 • 20:24 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Оренбург
окончен
 

ЦСКА и «Оренбург» в очном матче определяли победителя группы A Пути РПЛ Кубка России. Нынешняя команда Владимира Федотова принимала бывшую.

Протокол игры  
ЦСКА Москва3:1Оренбург
(1:0) Чалов Фёдор35'  
  37'Гюрлюк Эмирджан (1:1)
(2:1) Заболотный Антон42'  
(3:1) Чалов Фёдор74'  
Тороп ВладиславГаич Милан IIМойзес МоураВиллиан РошаКеллвен Дуглас  27' 63' (Рядно Михаил ( 63') Обляков Иван 76' (Набабкин Кирилл ( 76') Зделар СашаФайзуллаев Аббосбек 84' (Агапов Илья ( 84') Кисляк МатвейЧалов Фёдор 76' (Ермаков Никита ( 76') Заболотный Антон 63' (Давила Виктор ( 63')
Запасные: Акинфеев ИгорьЛукин МатвейШайхутдинов Владимир
Ходанович АндрейСидоров МаксимГойкович РенатоХотулёв ДанилаПолуяхтов Владимир 77' (Столбов Семен ( 77') Титков Николай 64' (Князев Даниил ( 64') Михайлов ЯрославГюрлюк ЭмирджанБашич Иван 64' (Флорентин Сесар Габриэль ( 64') Ковалёв Юрий 64' (Марин Джимми ( 64') Куэро Джастин 77' (Обухов Владимир ( 77')
Запасные: Кеняйкин АлексейАдамов АрсенГогличидзе Лео
02 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

ЦСКА обеспечил себе проход в плей-офф именно Пути РПЛ накануне усилиями «Сочи». Да, сложная смысловая конструкция. «Армейцы» в среду не играли, но следили за матчем на «Фиште», где «барсы» выиграли у «Факела». И благодаря победе там команды Александра Точилина «красно-синим» оказалось гарантировано одно из первых двух мест в группе.

Чтобы итогово выиграть квартет для более выгодных условий при жеребьёвке ЦСКА требовалось победить «Оренбург» в основное время. А ведь после первого тура группового этапа было сложно представить такой сценарий. Тогда «армейцы» в гостях не оставили камня на камне от терпевшего бедствие «Оренбурга» – 6:0.

Но потом южноуральцы с новым тренером воспрянули, тогда как «красно-синие» вступили в «ничейный кризис». Однако в последнее время команды снова поменялись ролями. «Оренбург» стал тормозить в чемпионате, тогда как ЦСКА, напротив, поднял свои котировки в минувшее воскресенье, нанеся первое поражение в сезоне лидеру Премьер-лиги «Краснодару».

Команда Владимира Федотова достаточно бодро вышла на отчётный матч. По большому счёту, ничего не должно было особо довлеть над «армейцами», и можно было сыграть в своё удовольствие против соперника ниже классом. Первое или второе место на групповом этапе Кубка – это всё же не столь принципиально.

Первый удар по воротам нанесли гости. На шестой минуте Ковалёв в правой части чужой штрафной площади пробивал из-под соперника и не попал в ближний угол. Вскоре Гюрлюк проверил бдительность Торопа – тот не дремал. То есть визитёры тоже совершали кое-какие вылазки, хотя, конечно, атаковали до перерыва гораздо меньше хозяев.

На девятнадцатой минуте Обляков продвинулся в штрафную и закрутил мяч рядом с левым углом. К громадному неудовольствию Гайича, который ожидал передачу на рандеву с Ходановичем. В целом у ЦСКА имелись проблемы с последней передачей и завершающим ударом. Иной раз «армейцам» не хватало совсем чуть-чуть. Например, когда защитники опережали Заболотного, а удар Кисляка блокировался.

За десять минут до конца основного времени первого тайма счёт в матче был распечатан. Чалов реализовал в правый угол пенальти, назначенный за снос Титковым Файзуллаева (1:0). Но всего лишь минута с небольшим понадобилась «Оренбургу», чтобы восстановить статус-кво. Гюрлюк подхватил мяч в центре поля и исполнил сольный проход с завершающим ударом в левый угол (1:1).

Впрочем, подопечные Давида Деограсии сохраняли ничейный счёт тоже достаточно недолго. Хотя всё-таки не одну минуту, а несколько. Затем стало 2:1. Мойзес подал слева, Келлвен подобрал мяч на дальнем фланге и навесил на противоположную штангу. Заболотный успел подняться, чтобы головой отправить мяч в сетку, после чего снова оказался на газоне. Вот так капитан вернул «армейцам» победный счёт.

Во втором тайме, как и в воскресенье против «Краснодара», ЦСКА сосредоточился на игре вторым номером. Но Куэро с партнёрами не дозрел до 2:2, тогда как хозяева на 74-й минуте сделали цифры 3:1. Файзуллаев на чужой половине здорово отобрал мяч у Гойковича и прострелил затем справа на Чалова. Тот оформил дубль и ушёл на замену с чувством выполненного долга.

Итак, ЦСКА сравнялся по очкам с «Оренбургом» и обошёл его по статистике личных встреч. Там у «армейцев» две победы без серий пенальти. Представляете, насколько лучше оренбуржцы сыграли в этом квартете с другими командами? Ну да ладно. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу подряд во всех турнирах и выиграла группу А Кубка России, «Оренбург» финишировал вторым.

Кирилл Иванцов

 

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