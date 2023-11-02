Евгений Калешин отреагировал вылет «Акрона» из Кубка России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал сенсационный вылет своих подопечных из Кубка России.

Напомним, что в прошлом сезоне «Акрон» сотворил настоящую сенсацию, дойдя до первого финала Пути регионов – в нём клуб проиграл «Краснодару», будущему финалисту. В этом же розыгрыше тольяттинцы уступили «Волгарю» (0:1) в шестом раунде Пути регионов.

«Для нас вылет из турнира — огромная потеря. Играть один раз в неделю — для нас очень серьезный удар. Постараемся выправить ситуацию и разберёмся, что произошло», - говорит Калешин телеканалу «Матч ТВ».

Прямо сейчас «Акрон» - единоличный лидер Мелбет-Первой лиги. У команды в активе 30 баллов и первое место.