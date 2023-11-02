Юран проверит резервистов в кубковом матче «Пари НН» с «Динамо»

Нижегородский «Пари НН» представил состав на вечерний кубковый матч против московского «Динамо». Команды играют в рамках последнего, шестого тура группового этапа Кубка России. Представляют они квартет D.

Состав нижегородцев выглядит следующим образом:

Кукушкин, Гоцук (к), Толстопятов, Шнапцев, Жигулёв, Майга, Кухарчук, Эссьен, Мухин, Севикян, Кутателадзе.

Напомним, что подопечные Сергея Юрана уже вылетели из турнира и точно займут последнее место квартета D. Динамовцы могут обогнать «Краснодар» и занять второе место в группе.

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