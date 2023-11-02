«Динамо» огласило стартовый состав на кубковый матч против «Пари НН»

Московское «Динамо» огласило стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН». Антон Шунин, который пропустил несколько последних матчей из-за повреждения, начнёт игру с первых минут.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Бессмертный, Маричаль, Лепский, Паршивлюк, Гагнидзе, Чавес, Макаров, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Назаренко, Фомин, Бителло, Гладышев, Лаксальт.

Свисток о начале поединка прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.