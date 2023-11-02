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«Динамо» огласило стартовый состав на кубковый матч против «Пари НН»

02 Ноября 2023 • 19:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 0 ч. 43 мин.

Московское «Динамо» огласило стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН». Антон Шунин, который пропустил несколько последних матчей из-за повреждения, начнёт игру с первых минут. 

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Бессмертный, Маричаль, Лепский, Паршивлюк, Гагнидзе, Чавес, Макаров, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Назаренко, Фомин, Бителло, Гладышев, Лаксальт.

Свисток о начале поединка прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

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Динамо Москва Пари НН

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