«Ростов» назвал состав на матч с «Уралом», Комличенко - в старте, Байрамян - капитан

«Ростов» этим вечером принимает в заключительном туре группового этапа екатеринбургский «Урал». Дончане под руководством Валерия Карпина назвали состав на грядущую игру:

Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Акбашев, Байрамян (к), Тугарев, Уткин, Комаров, Комличенко.

Напомним, что именно в этом матче решится, кто из соперников продолжит борьбу в Кубке России в рамках Пути регионов, а кто – в рамках Пути РПЛ. Четвёртый участник квартета В, «Рубин» уже покинул турнир.

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