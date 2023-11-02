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«Ростов» назвал состав на матч с «Уралом», Комличенко - в старте, Байрамян - капитан

02 Ноября 2023 • 19:45 Комментировать
Ростов
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Урал
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Через 0 ч. 41 мин.

«Ростов» этим вечером принимает в заключительном туре группового этапа екатеринбургский «Урал». Дончане под руководством Валерия Карпина назвали состав на грядущую игру:

Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Акбашев, Байрамян (к), Тугарев, Уткин, Комаров, Комличенко.

Напомним, что именно в этом матче решится, кто из соперников продолжит борьбу в Кубке России в рамках Пути регионов, а кто – в рамках Пути РПЛ. Четвёртый участник квартета В, «Рубин» уже покинул турнир.

Следить за ходом матча можно в текстовом репортаже на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов

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