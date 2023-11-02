ЦСКА снова ведёт в матче с «Оренбургом», сложнейший гол забил Заболотный

Кубковый матч ЦСКА - «Оренбург» получается результативным уже по итогам первого тайма. На 35-й минуте Фёдор Чалов реализовал 11-метровый за фол на Аббосбеке Файзуллаеве. В ответ Эмирджан Гюрлюк удачно контратаковал и мгновенно сравнял счет. Все же до перерыва столичные футболисты снова вели в счете. После подачи справа от лицевой линии Антон Заболотный, теряя равновесие, головой все же переправил мяч в цель.

Счет стал 2:1 в пользу ЦСКА. При таком раскладе именно эта команда выходит на первое место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.