ЦСКА и «Оренбург» забили по голу в течение двух минут

ЦСКА и «Оренбург» проводят матч за первое место в группе А кубкового Пути РПЛ. Лишь в конце первого тайма был открыт счет. На 35-й минуте Аббосбек Файзуллаев прорвался в штрафную и там получил по ногам. Фёдор Чалов вызвался пробить пенальти и послал мяч в правый угол ворот, а голкипер не угадал. Ответная атака противника также стала голевой. Эмирджан Гюрлюк перехватил мяч в центре поля, сам рванул к воротам столичной команды и прицельно пробил - 1:1.

Ничья устраивает «Оренбург», при таком раскладе он остается лидером группы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.