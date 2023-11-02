Пименов высказался о перспективах «Локомотива» в Кубке России

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименова высказался о перспективах столичного клуба в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Экс-игрок сборной России считает, что для «железнодорожников» групповой этап сложился хорошо. Также он отметил, что в четвертьфинале подопечным Михаила Галактионова должно быть без разницы против кого играть, ведь если хочешь побеждать в Кубке, то нужно побеждать всех.

«Локомотив» нельзя считать фаворитом Кубка, потому что есть и другие команды. «Зенит», например. Тяжело будет выиграть Кубок, потому что остались проблемы в обороне», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».