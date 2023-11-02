В ЦСКА рассказали о состоянии Мендеса и Кучаева, которые пропускают кубковый матч против «Оренбурга»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Беузглов рассказал о состоянии полузащитников Константина Кучаева и Виктора Мендеса, которые не попали в заявку на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

«У Мендеса и Кучаева небольшое недомогание, завтра должны приступить к тренировкам в общей группе», - приводит слова Безуглова пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что только при победе в основное время подопечные Владимира Федотова поднимутся на первое место.

Прямая текстовая трансляция матча, где решается судьба первой строчки в группе А, проходит на сайте LiveResult.Ru.