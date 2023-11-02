Федотов: «Надо отбросить психологическое выгорание и показывать страсть к победе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Часто бывает, что после таких эмоциональных побед, как с «Краснодаром», команды психологически выгорают. Как этого не допустить?

- Выгорают? Они понимают, что это другой турнир, во-первых, и соберутся наши болельщики. Нам здесь надо отбросить это выгорание и показывать страсть к победе. По-другому я не могу сказать.

- Обе команды обеспечили уже себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Насколько это по-хорошему раскрепощает игроков на поле? Или это в первую очередь положительная история, или в отрицательную сторону это тоже может сработать?

- Игра покажет, но я думаю, что ребята все амбициозные, у всех есть желание побеждать в любой игре. Поэтому игра будет интересной, потому что у всех есть огромное желание побеждать.