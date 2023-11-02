В ЦСКА рассказали, когда Мухину будет проведена операция

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии полузащитника команды Максима Мухина, который порвал крестообразную связку.

«Максим Мухин в субботу улетает на операцию. Операция будет проведена в понедельник. Мы сразу сообщим о ее результатах. Я уверен, что все хорошо», — заявил врач на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «армейцев».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одного ассиста.

Сегодня, 2 ноября, ЦСКА встретится с «Оренбургом» в рамках Кубка России. Начало игры запланировано на 18:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.