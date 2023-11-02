Деограсия: «Команда рада, что мы уже вышли, но сегодня хотим выиграть»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- В интервью пресс-службе вы сказали, что основная задача команды на Кубок уже выполнена. Насколько принципиально вам занять первое место в группе?

- Наша задача всегда заключается в том, чтобы быть первыми везде и во всем. Это правда, что наша основная задача уже выполнена - это выйти из группы. У нас ситуация в Премьер-лиге сложнее, чем в Кубке, поэтому мы мыслями находимся в игре против футбольной команды «Ростов», но сегодня мы постараемся выиграть.

- Насколько этот гарантированный выход из группы влияет на настроение команды при подготовке к матчу?

- Конечно, команда рада, что мы уже вышли. Но, как я уже сказал, мы сегодня хотим выиграть.