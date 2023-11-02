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Кубок России

Известны все победители шестого раунда Пути регионов Кубка России официально

02 Ноября 2023 • 18:17 Комментировать

Завершился последний, четвёртый матч 6 раунда Пути регионов Кубка России. Сенсационную победу в нём над тольяттинским «Акроном» одержал астраханский «Волгарь» - 1:0.

После этого матча определились все четыре команды, которые продолжат дальнейшую борьбу в Пути регионов и сыграют с командами Российской премьер-лиги. Отметим, что все четыре клуба представляют Мелбет-Первую лигу: это «Химки», «СКА-Хабаровск», столичная «Родина» и, соответственно «Волгарь».

Напомним, что химчане дома разгромили владивостокское «Динамо» (4:0), хабаровчане уверенно обыграли «Форте» (0:2) в гостях, а «Родина» дома разгромила новороссийский «Черноморец» - 3:0.

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