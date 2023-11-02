«Волгарь» вырвал победу в кубковом матче с «Акроном»

В кубковом Пути регионов сыгран последний в этом году матч. В первом тайме гости отметились двумя неплохими ударами, но все же промахи. У соперника прицел не был сбит, и дважды голкипер гостей реально выручал. Абу-Саид Эльдарушев с рикошетом едва не поразил цель. На 90-й минуте Джамалдин Ходжаниязов поскользнулся и потерял мяч, Дмитрий Лесников его подобрал, рванул вперед и сходу пробил, принеся «Волгарю» победу и путевку в кубковую весну.
Протокол игры
|90'Лесников Дмитрий (0:1)
Сангаре Дэвид•Данилкин Егор•Ходжаниязов Джамалдин•Азаров Владимир63' (Эльдарушев Абу-Саид (63') •Чудин Иван•Димоски Боян 42'71' (Данилин Кирилл (71') •Галкин Владислав71' (Бокоев Марат (71'•Килин Антон80') •Макаров Сергей•Погосов Артём•Савичев Константин•Понсе Андрес63' (Апеков Руслан (63')
Одоевский Даниил•Гилязетдинов Артур•Хомуха Иван•Прошкин Егор•Шайхтдинов Дамир•Клёнкин Данил46' (Лесников Дмитрий (46') •Полубояринов Данил•Смирнов Дмитрий II•Косарев Кирилл• 50'Жамалетдинов Тимур46' (Ткачук Денис (46') •Зуев Илья Вячеславович
02 ноября. Стадион "Кристалл" (Сызрань).
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