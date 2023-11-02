«Волгарь» вырвал победу в кубковом матче с «Акроном»

В кубковом Пути регионов сыгран последний в этом году матч. В первом тайме гости отметились двумя неплохими ударами, но все же промахи. У соперника прицел не был сбит, и дважды голкипер гостей реально выручал. Абу-Саид Эльдарушев с рикошетом едва не поразил цель. На 90-й минуте Джамалдин Ходжаниязов поскользнулся и потерял мяч, Дмитрий Лесников его подобрал, рванул вперед и сходу пробил, принеся «Волгарю» победу и путевку в кубковую весну.