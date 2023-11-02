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«Волгарь» вырвал победу в кубковом матче с «Акроном»

02 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать
Акрон
0:1
Волгарь
окончен

В кубковом Пути регионов сыгран последний в этом году матч. В первом тайме гости отметились двумя неплохими ударами, но все же промахи. У соперника прицел не был сбит, и дважды голкипер гостей реально выручал. Абу-Саид Эльдарушев с рикошетом едва не поразил цель. На 90-й минуте Джамалдин Ходжаниязов поскользнулся и потерял мяч, Дмитрий Лесников его подобрал, рванул вперед и сходу пробил, принеся «Волгарю» победу и путевку в кубковую весну.

Протокол игры  
Акрон0:1Волгарь
  90'Лесников Дмитрий (0:1)
Сангаре ДэвидДанилкин ЕгорХоджаниязов ДжамалдинАзаров Владимир 63' (Эльдарушев Абу-Саид ( 63') Чудин ИванДимоски Боян  42' 71' (Данилин Кирилл ( 71') Галкин Владислав 71' (Бокоев Марат ( 71'Килин Антон 80') Макаров СергейПогосов АртёмСавичев КонстантинПонсе Андрес 63' (Апеков Руслан ( 63')
Запасные: Барт РусланВолков СергейПесегов ЕвгенийАнджелкович НеманьяКонюхов Вадим
Одоевский ДаниилГилязетдинов АртурХомуха ИванПрошкин ЕгорШайхтдинов ДамирКлёнкин Данил 46' (Лесников Дмитрий ( 46') Полубояринов ДанилСмирнов Дмитрий IIКосарев Кирилл  50'Жамалетдинов Тимур 46' (Ткачук Денис ( 46') Зуев Илья Вячеславович
Запасные: Фольмер КириллМартовой ДаниилУшатов КириллСмирнов ОлегШляков Евгений
02 ноября. Стадион "Кристалл" (Сызрань).

 

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