«Спартак» повторил рекорд «Динамо» в Кубке России по голевым домашним матчам

Вчера вечером столичный «Спартак» проиграл «Краснодару» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России – 2:3.

Но есть в этом и позитивное для спартаковских болельщиков – «красно-белые» повторили рекорд московского «Динамо» по числу матчей подряд с голами в Кубке России – их набралось у спартаковцев 16, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Столько же было у прежних рекордсменов – игроков столичного «Динамо» с 2003 по 2012 годы.

«Спартак» уже обеспечил себе выход в дальнейшую стадию Кубка России с первого места в квартете D. Поэтому если «красно-белые» забьют в следующем официальном матче Кубка – установят рекорд турнира.