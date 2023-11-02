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«Оренбург» назвал состав на игру с ЦСКА – в нём много изменений

02 Ноября 2023 • 17:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
1 1.65 X 4.20 2 5.20
Через 0 ч. 23 мин.

Южноуральский «Оренбург» менее чем через час сыграет против столичного ЦСКА в Москве. Давид Деограсия представил состав на матч. В нём довольно много изменений по сравнению с недавним матчем уральцев в РПЛ против «Крыльев Советов»:

Ходанович, Сидоров, Хотулёв, Гойкович, Полуяхтов, Башич, Титков, Михайлов, Гюрлюк, Ковалёв, Куэро.

Чуть раньше свой состав озвучили в ЦСКА. Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции от нашего портала.

Ранее российский тренер и эксперт Александр Тарханов предположил, что южноуральцы захотят взять реванш за обидное поражение дома от ЦСКА в начале группового этапа Кубка России. Тогда при Иржи Ярошике команда, напомним, проиграла со счётом 0:6.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург

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