«Оренбург» назвал состав на игру с ЦСКА – в нём много изменений

Южноуральский «Оренбург» менее чем через час сыграет против столичного ЦСКА в Москве. Давид Деограсия представил состав на матч. В нём довольно много изменений по сравнению с недавним матчем уральцев в РПЛ против «Крыльев Советов»:

Ходанович, Сидоров, Хотулёв, Гойкович, Полуяхтов, Башич, Титков, Михайлов, Гюрлюк, Ковалёв, Куэро.

Чуть раньше свой состав озвучили в ЦСКА. Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции от нашего портала.

Ранее российский тренер и эксперт Александр Тарханов предположил, что южноуральцы захотят взять реванш за обидное поражение дома от ЦСКА в начале группового этапа Кубка России. Тогда при Иржи Ярошике команда, напомним, проиграла со счётом 0:6.