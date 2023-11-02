ЦСКА огласил стартовый состав на кубковый матч против «Оренбурга» - Файзуллаев и Чалов выйдут с первых минут

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга». С первых минут на поле появятся Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов, а место в воротах займёт Владислав Тороп.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Рядно, Агапов, Набабкин, Ермаков, Давила.

Поединок, который состоится на «ВЭБ Арене», начнётся в 18:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.