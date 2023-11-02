Пирожков: «Спартак» показывал яркий комбинационный футбол с «Краснодаром», но оборона сыграла хуже»

Футбольный комментатор Олег Пирожков высказался после поражения «Спартака» от «Краснодара».

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:2 в пользу «быков».

«Самое неприятное для Абаскаля, что члены совета директоров «Спартака» все это видели. «Спартак» играл хорошо, показывал яркий комбинационный футбол. Но оборона сыграла хуже, чем нападение», — приводит слова Пирожкова «Матч ТВ».

Следующим соперником «Спартака» станет «Локомотив». Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги запланирована на 5 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.