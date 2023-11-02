Зиньковский заявил, что было бы интересно сыграть в Кубке России с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможном сопернике в четвертьфинале Кубка России.

«Без разницы, с кем играть. Если так подумать, то не хотелось ехать куда-то далеко. Дерби с ЦСКА? С ЦСКА, наверное, даже лучше было бы. В Москве игра и хороший соперник, громкое событие, большое дерби», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В заключительном туре группового этапа Кубка России «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 2:3, однако команда Гильермо Абаскаля все равно вышла в плей-офф с первого места, опередив «Краснодар», московское «Динамо» и «Пари НН».