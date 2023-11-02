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Кубок России

Гладилин — о пенальти «Краснодару»: Соболев дотронулся до мяча — это нарушение правил

02 Ноября 2023 • 15:27 Комментировать
Спартак Москва
2:3
Краснодар

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о незасчитанном голе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в ворота «Краснодара».

Напомним, в конце матча Соболев забил гол с пенальти, который был отменен из-за двойного касания мяча игроком. Встреча заключительного тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:2 в пользу «быков».

«У Соболева поехала нога. Он опытный футболист, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча — сдвинул, не сдвинул, вратарь уже среагировал на это движение и упал в другую сторону. Это считается нарушением», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Добавим, что «Спартак» и «Краснодар» уже вышли в плей-офф Кубка России. Однако «красно-белые» точно сыграют в Пути РПЛ, а «быки» еще могут опуститься в Путь регионов, если «Динамо» в основное время обыграет «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Гладилин Александр Соболев ещё теги

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