Гладилин — о пенальти «Краснодару»: Соболев дотронулся до мяча — это нарушение правил

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о незасчитанном голе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в ворота «Краснодара».

Напомним, в конце матча Соболев забил гол с пенальти, который был отменен из-за двойного касания мяча игроком. Встреча заключительного тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:2 в пользу «быков».

«У Соболева поехала нога. Он опытный футболист, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча — сдвинул, не сдвинул, вратарь уже среагировал на это движение и упал в другую сторону. Это считается нарушением», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Добавим, что «Спартак» и «Краснодар» уже вышли в плей-офф Кубка России. Однако «красно-белые» точно сыграют в Пути РПЛ, а «быки» еще могут опуститься в Путь регионов, если «Динамо» в основное время обыграет «Пари НН».