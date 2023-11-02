Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «красно-зелёных» в матче Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Интересная была игра, но «Локомотив» может и лучше. «Рубин» — не тот соперник, по которому можно оценивать уровень «Локо». В следующем туре «красно-зелёные» встретятся со «Спартаком». У команды Галактионова даже нет времени, чтобы порадоваться», — сказал Булыкин.

Столичное дерби между «Локомотив» и «Спартаком» состоится 5 ноября. Старт поединка 14-го тура Российской премьер-лиги запланирован на 19:30 по мск.