Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Локомотив» может и лучше»: Булыкин — об игре с «Рубином» эксклюзив

02 Ноября 2023 • 15:30 Комментировать
Локомотив Москва
3:0
Рубин

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «красно-зелёных» в матче Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Интересная была игра, но «Локомотив» может и лучше. «Рубин» — не тот соперник, по которому можно оценивать уровень «Локо». В следующем туре «красно-зелёные» встретятся со «Спартаком». У команды Галактионова даже нет времени, чтобы порадоваться», — сказал Булыкин.

Столичное дерби между «Локомотив» и «Спартаком» состоится 5 ноября. Старт поединка 14-го тура Российской премьер-лиги запланирован на 19:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Дмитрий Булыкин ещё теги

Новости по матчу

21:45
Наумов: «Мне очень понравилась игра Рыбчинского»
21:30
Сарвели — о разгроме «Рубина»: «Понимали, что нужно было побеждать»
21:23
Рахимов: «Не заслужили победы, потому что нельзя так было играть по первому тайму»
21:16
Галактионов: «Был хороший матч, надо правильно готовиться к «Спартаку»
21:08
Сенников считает, что «Локомотив» хорошо комбинировал без Дзюбы в игре с «Рубином»
20:26
«Локомотив» разгромил «Рубин» и выиграл свой квартет в Кубке России 2
19:14
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:05
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
18:48
Тикнизян быстро открыл счёт в матче с «Рубином»
18:44
Галактионов: «Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить»
18:36
Черчесов посетил матч «Локомотив» - «Рубин»
18:33
Рахимов: «Шансов у нас нет, но это не значит, что мы будем отбывать номер на поле»
18:00
«Локомотив» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
17:39
Тикнизян, Миранчук и Сарвели – в основе «Локомотива» на кубковый матч с «Рубином»
17:34
Рахимов выставил полурезерв на игру с «Локомотивом»
13:34
PARI: «Локомотив» — фаворит матча Кубка России против «Рубина»
01:58
Локомотив - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23:54
​Нейросеть превратила Дзюбу в графа Дракулу
14:42
Локомотив Москва — Рубин: прогноз и ставка на матч Кубка России — 1 ноября 2023
13:24
​Локомотив – Рубин: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
12:10
В «Локомотиве» рассказали, когда вернётся в строй полузащитник Карпукас
17:28
Рахимов оценил вылет «Рубина» из Кубка России с двух сторон
16:40
Ненахов: «Локомотив» решил задачу в Кубке России
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
7 мин
Акрон Акрон
Волгарь Волгарь
0
0
1.57 3.80 5.80
Видео
02.11.23 в 18:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 5.60
Видео
02.11.23 в 20:45
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.66 4.00 5.60
Видео
02.11.23 в 20:45
Ростов Ростов
Урал Урал
2.30 3.50 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Ноября
15:27 · Кубок России
Гладилин — о пенальти «Краснодару»: Соболев дотронулся до мяча — это нарушение правил
15:21 · Кубок России
Новиков: «Надеюсь, что с «Оренбургом» ЦСКА сыграет на победу»
15:14 · Кубок России
Гладилин: «Спартак» и «Краснодар» показали зрелищную игру
14:46 · Кубок России
Бушманов: «Не сказал бы, что в матче с «Краснодаром» у «Спартака» всё было очень плохо»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин отреагировал на отказ Соболева общаться с журналистами
14:04 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о кубковом матче «Спартака»: «Этот состав должен был сыграть ещё ярче»
13:40 · Кубок России
Червиченко: «Игрокам «Спартака» надо научиться бить пенальти»
13:24 · Кубок России
Радимов пошутил о судье матча «Спартак» - «Краснодар» 3
13:05 · Кубок России
Классен — о матче с «Краснодаром»: «Чувствовал, что играли против команды, которая борется за чемпионство»
12:07 · Кубок России
Лапочкин: Сложно утверждать, было ли у Соболева второе касание
12:00 · Кубок России
Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше» 3
11:49 · Кубок России
Талалаев: «Моментов было не так много, но свои реализовали»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: «Для «Спартака» важнее стабильность в РПЛ»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Маргасов — об игре «Сочи» в матче с «Факелом»: «У нас всё получалось»
10:31 · Кубок России
Алонсо: «Краснодар» одержал важную победу над «Спартаком»
Все новости