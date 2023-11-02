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Новиков: «Надеюсь, что с «Оренбургом» ЦСКА сыграет на победу»

02 Ноября 2023 • 15:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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Через 2 ч. 22 мин.

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «армейцы» примут на своём поле «Оренбург».

По мнению эксперта, ЦСКА выйдет на поле в резервном составе, так как главный тренер команды Владимир Федотов не захочет рисковать основными футболистами.

«Я думаю, что Федотов не будет рисковать основой сегодня. Это вполне логично, можно попробовать смешанный состав. Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет на победу и в дальнейшем будет ярко выступать в плей-офф», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября, в Москве. Начало — в 18:30 по местному времени. Отметим, что на данный момент южноуральцы опережают «армейцев» в турнирной таблице квартета A на три очка.

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