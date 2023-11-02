Гладилин: «Спартак» и «Краснодар» показали зрелищную игру

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался после поражения «красно-белых» от «Краснодара» (2:3) в кубковом матче.

«Ничего не удивило. Играли в открытый футбол. Игра получилась зрелищной, пускай и с ошибками — даже результативными, как пенальти Соболева», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Стоит сказать, что «Спартак» занял первое место в своей группе Кубка России, несмотря на два поражения в последних двух матчах. За шесть туров команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков.

«Краснодар» располагается на второй позиции, имея в своей копилке 11 зачетных баллов. Далее идет «Динамо», у которого 8 очков и игра в запасе, а замыкает группу «Пари НН» (2 очка), досрочно вылетевший из турнира.