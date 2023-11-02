«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Пари НН
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Протокол игры
|13'Севикян Эдгар (0:1)
|(1:1) Тюкавин Константин16'
Шунин Антон•Бессмертный Станислав•Лепский Иван•Маричаль Николас•Паршивлюк Сергей•Карраскаль Хорхе•Чавес Луис•Гагнидзе Лука•Макаров Денис•Смолов Фёдор•Тюкавин Константин
Кукушкин Иван•Гоцук Кирилл•Мухин Александр•Шнапцев Максим•Толстопятов Николай•Эдедем Эссьен•Майга Мамаду•Жигулёв Илья•Кухарчук Илья•Кутателадзе Николоз•Севикян Эдгар
02 ноября. Стадион "ВТБ Арена".
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