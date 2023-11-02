Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

02 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
перерыв

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Динамо Москва1:1Пари НН
 13'Севикян Эдгар (0:1)
(1:1) Тюкавин Константин16' 
Шунин АнтонБессмертный СтаниславЛепский ИванМаричаль НиколасПаршивлюк СергейКарраскаль ХорхеЧавес ЛуисГагнидзе ЛукаМакаров ДенисСмолов ФёдорТюкавин Константин
Запасные: Скопинцев ДмитрийЛесовой ДаниилБителлоЛаксальт ДиегоЛещук ИгорьБальбуэна ФабианДаса ЭлазарНазаренко ЕгорГладышев ЯрославКупцов ИльяФернандес РобертоФомин Даниил
Кукушкин ИванГоцук КириллМухин АлександрШнапцев МаксимТолстопятов НиколайЭдедем ЭссьенМайга МамадуЖигулёв ИльяКухарчук ИльяКутателадзе НиколозСевикян Эдгар
Запасные: Каккоев НикитаЗе Турбо ЖозеКалинский НиколайБоселли ХуанТрошечкин АлександрДжиянов РусланбекЮлдошев ИброгимхалилНиконоров ДенисОсин РоманШахов МаксимБотнарь ВиталийСтоцкий Дмитрий
02 ноября. Стадион "ВТБ Арена".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пари НН

Новости по матчу

21:08
«Динамо» и «Пари НН» за три минуты обменялись забитыми мячами
19:52
Юран проверит резервистов в кубковом матче «Пари НН» с «Динамо»
19:48
«Динамо» огласило стартовый состав на кубковый матч против «Пари НН»
13:05
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на голы в матче Кубка России «Динамо» — «Пари НН»
02:18
Динамо - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20:20
Динамо Москва — Пари НН: прогноз и ставка на матч Кубка России — 2 ноября 2023
18:34
Нгамалё снова тренируется в общей группе «Динамо»
17:03
Гендиректор «Пари НН» рассказал о трансферной стратегии клуба
14:26
Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»
18:46
Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»
15:59
Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»
10:17
Бителло: «Я уже привык к русским морозам»
19:31
Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»
21:57
Кухарчук – о Кубке России: «Радует, что стало больше игр, ведь мы, футболисты, хотим играть»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Волгарь Волгарь
0
1
1.57 3.80 5.80
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
3
1
1.68 3.85 5.60
Видео
Перерыв
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1
1
1.66 4.00 5.60
Видео
Перерыв
Ростов Ростов
Урал Урал
1
0
2.30 3.50 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Ноября
21:40 · Кубок России
В «Оренбурге» оценили выступление команды в Кубке России
21:37 · Кубок России
«Ростов» в конце первого тайма повёл у «Урала»
21:27 · Кубок России
Тороп высказался о победе над «Оренбургом»
21:08 · Кубок России
«Динамо» и «Пари НН» за три минуты обменялись забитыми мячами
20:30 · Кубок России
Ишков выйдет в старте «Урала» против «Ростова» с первых минут
20:20 · Кубок России
Евгений Калешин отреагировал вылет «Акрона» из Кубка России
20:15 · Кубок России
«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:15 · Кубок России
«Ростов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:10 · Кубок России
Чалов оформил дубль в ворота «Оренбурга» и приблизил ЦСКА к первому месту
19:52 · Кубок России
Юран проверит резервистов в кубковом матче «Пари НН» с «Динамо»
19:48 · Кубок России
«Динамо» огласило стартовый состав на кубковый матч против «Пари НН»
19:45 · Кубок России
«Ростов» назвал состав на матч с «Уралом», Комличенко - в старте, Байрамян - капитан
19:28 · Россия. Премьер-лига
Заболотный прервал «голевую засуху» - Антон не забивал с середины сентября
19:22 · Кубок России
ЦСКА снова ведёт в матче с «Оренбургом», сложнейший гол забил Заболотный
19:15 · Кубок России
ЦСКА и «Оренбург» забили по голу в течение двух минут
Все новости