ЦСКА - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В Кубке России по футболу встречаются ЦСКА и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Чалов Фёдор35'
|37'Гюрлюк Эмирджан (1:1)
|(2:1) Заболотный Антон42'
Ходанович Андрей•Сидоров Максим•Гойкович Ренато•Хотулёв Данила•Полуяхтов Владимир•Титков Николай•Михайлов Ярослав•Гюрлюк Эмирджан•Башич Иван•Ковалёв Юрий•Куэро Джастин
02 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
Бан пользователя