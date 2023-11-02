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Тарханов: «Оренбург» захочет взять реванш за поражение 0:6» эксклюзив

02 Ноября 2023 • 15:00 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча Кубка России между «красно-синими» и «Оренбургом».

«Для ЦСКА главное выйти из группы. Какая разница, с первого или со второго места? Думаю, «Оренбург» захочет взять реванш за поражение 0:6. «Спартак» тоже вчера мог не побеждать, потому что решил свои турнирные задачи, однако победил. ЦСКА будет играть на победу, «Оренбург» - тоже. В ЦСКА играют 20 футболистов, все они должны получать игровую практику», - сказал Тарханов.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября, начало – 18:30 мск.

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