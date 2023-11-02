Бушманов: «Не сказал бы, что в матче с «Краснодаром» у «Спартака» всё было очень плохо»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара».

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:2 в пользу кубанского коллектива.

«Спартак» не в лучшей своей форме, но я бы не сказал, что в матче с «Краснодаром» все было очень плохо. Результат не давил на команду. С «Краснодаром» получилась нормальная игра», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

5 ноября подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом». Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.

Напомним, последняя очная встреча между командами завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых».