Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «красно-белых» в матче Кубка России с «Краснодаром».

«Я говорил до матча, что никакого интереса с турнирной точки зрения нет и быть не может. На поле вышли те, кто не получает шанса в играх чемпионата. Я первый тайм посмотрел, второй даже не стал. Интереса не было. Какая разница - выходить со второго места или с первого? Мы много обсуждали недостатки текущего формата. «Динамо» вот тоже в любом случае выйдет из группы. «Акрон» в прошлом году обыграл четыре московские команды, но потом вылетел из турнира», - сказал Мостовой.

Матч завершился поражением «Спартака» со счетом 2:3.