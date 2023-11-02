Червиченко: «Игрокам «Спартака» надо научиться бить пенальти»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался об исполнении игроками «красно-белых» ударов с 11-метровой отметки.

«Ситуация с пенальти происходит второй раз. Первый раз Промес так же ударил себя в ногу, и мяч не засчитали. Игрокам «Спартака» надо просто научиться бить пенальти, вот и всё», - поделился мнением Червиченко в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Краснодаром» нападающий «красно-белых» Александр Соболев сделал два касания при исполнении пенальти, из-за чего главный арбитр встречи отменил гол.