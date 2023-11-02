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Радимов пошутил о судье матча «Спартак» - «Краснодар»

02 Ноября 2023 • 13:24 Комментировать (2)

Экс-футболист национальной сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о судействе во вчерашнем матче Кубка страны между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (2:3).

«Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у «Спартака» могут быть шансы?!» - приводятся слова Радимова в социальных сетях.

Напомним, что Владислав был женат на певице Татьяне Булановой. Пара развелась в 2016 году. В бытность футболистом Радимов выступал за «Зенит» и столичный ЦСКА.

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Спартак Москва Краснодар Владислав Радимов ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
02 Ноября 2023 в 13:43
ай та не, там ышо посильнее заброс.. буланов же фамилие конявая.. хе..
sierge
02 Ноября 2023 в 13:32
Как раз таки при фамилии Буланов шансы были, если бы у судьи была фамилия Радимов или Аршавин или Боярский то шансов бы не было
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