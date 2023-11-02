Радимов пошутил о судье матча «Спартак» - «Краснодар»

Экс-футболист национальной сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о судействе во вчерашнем матче Кубка страны между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (2:3).

«Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у «Спартака» могут быть шансы?!» - приводятся слова Радимова в социальных сетях.

Напомним, что Владислав был женат на певице Татьяне Булановой. Пара развелась в 2016 году. В бытность футболистом Радимов выступал за «Зенит» и столичный ЦСКА.