Классен — о матче с «Краснодаром»: «Чувствовал, что играли против команды, которая борется за чемпионство»

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о «Краснодаре», которому «красно-белые» проиграли в кубковом матче.

«Чувствовал, что играли против команды, которая борется за чемпионство. Поэтому мотивация была большой, чтобы выиграть у них. Не знаю, что в «Краснодаре» изменилось, что они так хорошо играют», — приводит слова Классена «Чемпионат».

Напомним, встреча шестого тура группового этапа Кубка России завершилась победой «быков» со счетом 3:2.

Стоит сказать, что, несмотря на поражение, «Спартак» занял первое место в своей группе и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Краснодар» располагается на второй строчке, однако еще может уступить ее «Динамо».