Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что поддерживает решение тренеров смешивать основной с резервным составом на матчах Кубка России.

«Во-первых, нужно дать отдых ребятам, которые играли совсем недавно. У других нет игровой практики. Вот как тренеру поступать? Естественно, он выпускает смешанный состав, и это вполне нормально.

Мы когда играли в СССР, начиная в Кубке с 1/32, туда вообще дубль посылали. Где-то до 1/4 тоже практически всегда дубль играл. Это нормально и очень хорошо. Где играть ребятам, которые получают мало практики, если не здесь? Им дают шанс, и они должны себя проявлять», — сказал Масалитин.