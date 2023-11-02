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Деменко: «Не понимаю, как судьи увидели двойное касание Соболева, под каким микроскопом» эксклюзив

02 Ноября 2023 • 13:05 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:3
Краснодар

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «красно-белых» в кубковом матче от «Краснодара».

- Кубковая игра «Спартак» - «Краснодар» вам понравилась?

- Да. Она получилась интересная, с необычной концовкой, как часто происходит со «Спартаком», с интригами, незасчитанным пенальти. Думаю, болельщикам матч понравился. Хотя он ничего не значил для хозяев с турнирной точки зрения. Но ребята все равно бились, старались. Думаю, фанаты «Спартака» получили хороший адреналин.

- Вам не кажется, что гости были больше мотивированы на результат, потому что «Спартак» уже решил кубковые задачи, как вы отметили?

- Да. С одной стороны команда уже все решила с турнирной точки зрения, но ребята все равно бились. Это больше имиджевая ситуация.

- Почему «Спартак» пропускал такие легкие мячи?

- Если взять первый гол, там хорошо сыграл нападающий южан Кокшаров, который раскачал Бабича и здорово выбрал позицию. Во втором голе был момент везения. А в третьем эпизоде защитники «Спартака» упустили Кокшарова на простреле. Плюс передача шла долгая. Там произошла ошибка защитников. Абаскаль не может залезть в голову игроков и сказать, что если ты не достаешь – зачем вообще бежать? Такие моменты есть, и потом футболисты из-за этого не играют в стартовом составе.

- Как прокомментируете пенальти Соболева? Увидели двойное касание мяча?

- Нет. У Саши нога пошла. Сейчас трактуют так, что если мяч хоть чуть-чуть задел ногу – то это второе касание. Хотя если рассматривать момент, как понять, это он ударил, или левая нога дотронулась до мяча? Думаю, по этому поводу еще будут споры, но эксперты вчера долго смотрели момент, и нога у Соболева немного поехала.

- Но на траекторию мяча это не повлияло.

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- Абсолютно. Мяч ее не изменил. Не понимаю, как судьи вообще увидели это касание, под каким микроскопом. Это все на усмотрение рефери. Он мог бы сказать, что Соболев не дотронулся второй ногой до мяча и все. Но арбитр проявил принципиальность. Все останется на его совести. В мое время такой эпизод вообще не рассматривали бы. Гол бы засчитали и все.

- У Промеса тоже не так давно был похожий эпизод.

- Там действительно явно было видно. А здесь просто какой-то миллиметр все решил.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Максим Деменко ещё теги

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Комментарии (1)
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sierge
02 Ноября 2023 в 13:25
Ну если увидели касание, возможно было, хотя траекторию точно не поменял мяч. Игра была зрелищная и скорее ничейная, надеюсь Спартаку это придаст сил в Чемпионате, как кстати и Краснодару, хочу чтобы они стали чемпионами
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