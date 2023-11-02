Лапочкин: Сложно утверждать, было ли у Соболева второе касание

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о незасчитанном голе нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Краснодаром».

Напомним, на 84-й минуте Соболев поразил ворота «быков» с одиннадцатиметровой отметки, однако VAR отменил гол из-за того, что футболист коснулся мяча обеими ногами.

«Правила есть правила. По той видеокартинке сложно утверждать, было второе касание или нет. Скорее было, чем не было. Поэтому тут нет предмета дискуссии», — заявил Лапочкин Metaratings.

Эксперт добавил, что у специалистов VAR есть все необходимое для принятия решения, по этой причине у него нет повода не доверять судьям.

Заключительная игра группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» завершилась победой «быков» со счетом 3:2.