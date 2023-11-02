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Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

02 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать (3)

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход вчерашнего кубкового поединка против «Краснодара». «Красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.

«Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше. Была пара моментов, когда «красно-белым» повезло, что мяч попал в Селихова. Игроки в «Краснодаре» более качественные», - поведал Червиченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Несмотря на домашнее фиаско, «красно-белые» финишировали на первом месте в своей группе. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Локомотива» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Андрей Червиченко ещё теги
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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sierge
02 Ноября 2023 в 13:31
Зачем так принижать вратаря? Не попали во-первы, а занял правильную позицию, во-вторых он отбивал мяч.
И чем судья помог? Пенальти были, даже Быки не возражали особо, по касанию второй ногой, ну честно есть вопросы даже если формально подходить
ингерман
02 Ноября 2023 в 12:30
ай а по-чеснаку игра была равна.. хе..
shatun29
02 Ноября 2023 в 12:06
Когда этому конченному обиженке рот зашьют или лопату отберут чтобы на вентилятор не накидывал))))
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