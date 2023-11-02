Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход вчерашнего кубкового поединка против «Краснодара». «Красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.

«Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше. Была пара моментов, когда «красно-белым» повезло, что мяч попал в Селихова. Игроки в «Краснодаре» более качественные», - поведал Червиченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Несмотря на домашнее фиаско, «красно-белые» финишировали на первом месте в своей группе. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Локомотива» в Премьер-лиге.