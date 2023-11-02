Как пройдёт жеребьёвка плей-офф Кубка России

3-го ноября пройдёт жеребьёвка Кубка России. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как команды узнают своих соперников.
Когда состоится жеребьёвка
Жеребьёвка плей-офф Кубка России состоится уже 3 ноября в 12:00 по московскому времени. РФС постарается сделать из этого шоу. Будет организована прямая трансляция, при этом в самой процедуре поучаствуют известные в прошлом футболисты Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Руслан Пименов.
Как известно, плей-офф турнира проходит в двух сетках: «Путь РПЛ» и «Путь регионов». В первом сыграют по две лучшие команды из четырёх групп Кубка России, которые состояли из представителей элиты. Матчи 1/4 финала в этой части сетки будут проходить из двух матчей – сначала на поле команд, которые стали вторым в своих квартетах.
В «Пути регионов» же сыграют четыре представителя Премьер-лиги, которые заняли в группах третьи места. Их соперниками станут четыре команды из низших дивизионов, которые пробились сквозь свою сетку, где сразу был плей-офф. В этой части сетки стадии будут проходить из одного матча – на поле как раз представителей не из элиты.
«Путь РПЛ»
Команды будут разбиты на две корзины согласно местам, которые они заняли в своих группах. Победители квартетов будут встречаться с коллективами, которые стали вторыми.
|«Оренбург» или ЦСКА
|«Оренбург» или ЦСКА
|«Локомотив»
|«Урал» или «Ростов»
|«Зенит»
|«Балтика»
|«Спартак»
|«Краснодар» или «Динамо»
При этом есть важное правило. Друг против друга не сыграют команды, которые между собой встречались на групповой стадии. Стоит напомнить, что по итогам четвертьфинальных матчей победители пройдут в полуфинал, а проигравшие отправятся в «Путь регионов».
«Путь регионов»
Команды также разделены на сеяных и несеяных. Представители низших дивизионов теперь будет играть с представителями элиты.
|«СКА-Хабаровск»
|«Сочи»
|«Родина»
|«Урал» или «Ростов»
|«Химки»
|«Ахмат»
|«Акрон» или «Волгарь»
|«Краснодар» или «Динамо»
При этом в этой части сетки плей-офф шанса исправить ошибку ни у кого не будет. Любое поражение здесь станет последним.
Роман Андреев
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