Как пройдёт жеребьёвка плей-офф Кубка России

3-го ноября пройдёт жеребьёвка Кубка России. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как команды узнают своих соперников.

Когда состоится жеребьёвка

Жеребьёвка плей-офф Кубка России состоится уже 3 ноября в 12:00 по московскому времени. РФС постарается сделать из этого шоу. Будет организована прямая трансляция, при этом в самой процедуре поучаствуют известные в прошлом футболисты Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Руслан Пименов.

Как известно, плей-офф турнира проходит в двух сетках: «Путь РПЛ» и «Путь регионов». В первом сыграют по две лучшие команды из четырёх групп Кубка России, которые состояли из представителей элиты. Матчи 1/4 финала в этой части сетки будут проходить из двух матчей – сначала на поле команд, которые стали вторым в своих квартетах.

В «Пути регионов» же сыграют четыре представителя Премьер-лиги, которые заняли в группах третьи места. Их соперниками станут четыре команды из низших дивизионов, которые пробились сквозь свою сетку, где сразу был плей-офф. В этой части сетки стадии будут проходить из одного матча – на поле как раз представителей не из элиты.

«Путь РПЛ»

Команды будут разбиты на две корзины согласно местам, которые они заняли в своих группах. Победители квартетов будут встречаться с коллективами, которые стали вторыми.

Сеяные Несеяные «Оренбург» или ЦСКА «Оренбург» или ЦСКА «Локомотив» «Урал» или «Ростов» «Зенит» «Балтика» «Спартак» «Краснодар» или «Динамо»

При этом есть важное правило. Друг против друга не сыграют команды, которые между собой встречались на групповой стадии. Стоит напомнить, что по итогам четвертьфинальных матчей победители пройдут в полуфинал, а проигравшие отправятся в «Путь регионов».

«Путь регионов»

Команды также разделены на сеяных и несеяных. Представители низших дивизионов теперь будет играть с представителями элиты.

Сеяные Несеяные «СКА-Хабаровск» «Сочи» «Родина» «Урал» или «Ростов» «Химки» «Ахмат» «Акрон» или «Волгарь» «Краснодар» или «Динамо»

При этом в этой части сетки плей-офф шанса исправить ошибку ни у кого не будет. Любое поражение здесь станет последним.

Роман Андреев