Талалаев: «Моментов было не так много, но свои реализовали»

В среду «Химки» добыли победу над «Динамо» из Владивостока со счётом 4:0 и пробились в весеннюю часть розыгрыша национального Кубка.

- В первом тайме мы создавали предпосылки, моментов было не так много, но свои реализовали, - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также тренер похвалил соперника, а также своих подопечных за самоотдачу и реализацию моментов.

Напомним, что победу коллективу «Химок» принесли голевые удары Петроса Аветисяна, Лева Скворцова, Аршака Коряна и Тимура Касимова. Следующий соперник подмосковной команды будет определен посредством жеребьевки.