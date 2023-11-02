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Талалаев: «Моментов было не так много, но свои реализовали»

02 Ноября 2023 • 11:49 Комментировать
Химки
4:0
Динамо Владивосток

В среду «Химки» добыли победу над «Динамо» из Владивостока со счётом 4:0 и пробились в весеннюю часть розыгрыша национального Кубка.

- В первом тайме мы создавали предпосылки, моментов было не так много, но свои реализовали, - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также тренер похвалил соперника, а также своих подопечных за самоотдачу и реализацию моментов.

Напомним, что победу коллективу «Химок» принесли голевые удары Петроса Аветисяна, Лева Скворцова, Аршака Коряна и Тимура Касимова. Следующий соперник подмосковной команды будет определен посредством жеребьевки.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

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