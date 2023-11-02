Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «красно-белых» в кубковом матче от «Краснодара».

- Игра «Спартака» в матче с «Краснодаром» разочаровала или только результат?

- Не могу сказать, что игра разочаровала, потому что сейчас «Спартак» играет так, как может. Результат был не так важен ни для кого из соперников, потому что обе команды проходили дальше по турниру. Шла игра больше за престиж. Потенциал москвичей намного выше, чем у южан, но идет очень большая ротация, и при этом все 22 футболиста Абаскаля считают себя игроками стартового состава. Такого нет ни в одной команде.

- Такая непредсказуемость состава – это всегда минус?

- Никто не знает, кто может выйти на любой позиции в следующем матче. Сейчас угадать стартовый состав на матч с «Локомотивом» очень сложно. Поэтому нет стабильной, поставленной игры, нет костяка команды, связей. В результате теряется уверенность и победный дух. Причем не только у игроков, но и у тренера.

- Вчера у «Краснодара» в стартовом составе был только один футболист, который вышел в первых минут матча ЦСКА – Тормена. Это говорит о том, что и скамейка у «быков» лучше, чему «Спартака»?

- Они планово работают. Все резервисты знают, что делать и какие связки работают. Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля. Это показывает работа и результаты. «Спартак» выше по потенциалу и финансовым ресурсам, но идет на седьмом месте таблицы, а «Краснодар» первый. Вот и все показатели. А ведь москвичи с таким составом и деньгами должны бороться за чемпионство с «Зенитом». Южане же выжимают из своих возможностей почти максимум. Как и другие клубы, которые тоже находятся наверху и борются за результат.

- Почему вчера «Спартак» пропускал такие легкие мячи?

- В обороне поменялись позиции, и нет стабильности. Есть недопонимание, поэтому шла потеря позиций. Линию защиты вообще тасовать нельзя, а в «Спартаке» человек двенадцать уже поиграло на этих позициях. К вратарям у меня нет претензий, но игра в обороне – это ведь не только голкиперы и защитники. Но и средняя линия. Она в «Спартаке» так же меняется по полной программе. Поэтому нет взаимопонимания.

- Как прокомментируете пенальти Соболева? Уже второй раз гол «Спартака» отменили из-за двойного касания. В прошлом году Промес этим отличился. Что это за ситуация?

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- Несчастный случай. Соболев сам этого не ожидал. Нога поехала, и он немного подбил мяч. И мяч чуть-чуть изменил направление. А вратарь среагировал на движение, которое должно было быть без учета рикошета. Судья полностью прав. Это технический брак футболиста.

- Предстоящий матч с «Локомотивом» вызывает тревогу, или мы увидим другой «Спартак»?

- Тревоги у меня нет. И в «Локомотиве» сложная ситуация. Там тоже игроки меняются, нет поставленной до конца игры. Там свои болячки. Победит тот, кто окажется немного удачливее, кто аккуратнее сыграет в обороне и использует моменты в завершающей стадии атаки.

- В этом матче не сыграет дисквалифицированный Бабич. Плюс Джикия травмирован. Это серьезная проблема?

- Конечно. Дуарте выйдет. Но все равно проблемная ситуация. Тем более, у «железнодорожников» сильная линия атаки. Не беру Дзюбу, но там есть быстрые футболисты в нападении.

Елена Григорьевская