Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе в кубковом матче над «Спартаком» со счетом 3:2.

- Есть ощущение, что игра была ничейная, если учитывать отмененный гол Соболева с пенальти?

- Мы боролись и заслужили эту победу.

- В прошлом туре «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне от ЦСКА. Был ли дополнительный стимул выиграть у «Спартака» и реабилитироваться за ту неудачу?

- Наша цель всегда одна - это победа, но мы уступили ЦСКА. После этого собрались вместе с ребятами, поговорили и в матче со «Спартаком» выдали лучший футбол, на который способны. К счастью, при этом нам удалось победить.

- У вас в карьере были моменты, когда отменяли пенальти из-за двойного касания мяча, как у Соболева?

- Нет, я впервые такое видел. Все удивились, когда судья отменил гол Соболева. Никто и не подумал, что было двойное касание мяча. Это тяжело заметить. Хорошо, что так получилось, и мы победили.

Елена Григорьевская