Полузащитник «Краснодара» Сергей Волков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе в кубковом матче над «Спартаком».
- Какие эмоции вызвала победа над «Спартаком»?
- Ничего необычного. Эмоции такие же, как всегда.
- После поражения от ЦСКА принципиально было добиться победы в этом матче?
- Если говорить с позиции психологии, то для эмоционального фона это было важно.
- Вы поняли, почему не засчитали гол Соболева с пенальти?
- Как я понял, там был офсайд.
- У Соболева при пробитии одиннадцатиметрового было двойное касание.
- Может быть. Не разбирали этот эпизод. Хотя это был ключевой момент.
- Вам не показалось, что игра была больше ничейная?
- Игра была нацелена на атаку, шел открытый футбол. Было очень интересно даже со стороны, на скамейке смотреть на такой футбол. Он был интенсивный, с обилием моментов.
- Можно ли сказать, что «Краснодар» был больше мотивирован в этом матче, потому что«Спартак» решил свои задачи на этом этапе Кубка России?
- Не сказал бы. Соперник играл хорошо, как обычно. Просто удача была на нашей стороне.
Елена Григорьевская
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