Полузащитник «Краснодара» Сергей Волков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе в кубковом матче над «Спартаком».

- Какие эмоции вызвала победа над «Спартаком»?

- Ничего необычного. Эмоции такие же, как всегда.

- После поражения от ЦСКА принципиально было добиться победы в этом матче?

- Если говорить с позиции психологии, то для эмоционального фона это было важно.

- Вы поняли, почему не засчитали гол Соболева с пенальти?

- Как я понял, там был офсайд.

- У Соболева при пробитии одиннадцатиметрового было двойное касание.

- Может быть. Не разбирали этот эпизод. Хотя это был ключевой момент.

- Вам не показалось, что игра была больше ничейная?

Реклама

- Игра была нацелена на атаку, шел открытый футбол. Было очень интересно даже со стороны, на скамейке смотреть на такой футбол. Он был интенсивный, с обилием моментов.

- Можно ли сказать, что «Краснодар» был больше мотивирован в этом матче, потому что«Спартак» решил свои задачи на этом этапе Кубка России?

- Не сказал бы. Соперник играл хорошо, как обычно. Просто удача была на нашей стороне.

Елена Григорьевская