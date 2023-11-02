Алонсо: «Краснодар» одержал важную победу над «Спартаком»

В рамках шестого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» на выезде одолел московский «Спартак» со счетом 3:2. Своим мнением об этом матче поделился защитник «быков» Хуниор Алонсо.

«Одержали важную победу. Разные результаты в Кубке и чемпионате? Для нас важно, что в РПЛ мы на первом месте. Продолжаем упорно работать, и надеюсь, что продолжим в таком же духе», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В чемпионате России краснодарский коллектив занимает первое место после 13 туров. Следующий матч подопечные Владимира Ивича сыграют против самарских «Крыльев Советов» 5 ноября.