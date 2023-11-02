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Кубок России

Умяров высказался о своём голе «Краснодару»

02 Ноября 2023 • 10:26 Комментировать

Игрок московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свой гол во вчерашнем матче группового этапа Кубка России против «Краснодара». Встреча завершилась поражением «народной команды» со счетом 2:3.

«Соболь отдал классный ассист, я уже поблагодарил его. Хороший гол получился. Я увидел, что вратарь сделал первое движение. Не оставалось ничего, как убрать в сторону и забить», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В следующем поединке «Спартак» померяется силами с другим московским клубом – «Локомотивом». Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в грядущий уик-энд.

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