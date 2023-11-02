Игнатов - о поражении «Спартака»: «Ничья была бы закономерным результатом»

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал результат кубкового матча против «Краснодара». «Красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.

«Ничья была бы закономерным результатом. В футболе всякое бывает - можно проиграть, можно выиграть. Так бывает, но главное - делать правильные выводы», - передает слова полузащитника «РИА Новости Спорт».

Несмотря на поражение, «красно-белые» заняли первое место в своей группе с 12 баллами.

Следующий поединок команда Гильермо Абаскаля проведет против московского «Локомотива» на «РЖД Арене» в ближайший уик-энд.