Корнаухов: «Судьи придрались к Соболеву»

Экс-игрок сборной России Олег Корнаухов высказался об отмененном голе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в кубковой встрече с «Краснодаром» (2:3).

«По правилам, если задел ногу, то свободный удар, но в данном эпизоде придрались. Но тут сложно понять, мяч коснулся или не коснулся. Мне сложно сказать, насколько мяч задел ногу», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий поединок спартаковцы проведут в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Локомотива». Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в ближайший уик-энд и начнется в 19:30 по местному времени.